يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة بتروجيت

ألقي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرته الأخيرة للاعبيه قبل مغادرة فندق الاقامة والتوجه الي بتروسبورت لمواجهة بتروجيت ببطولة الدوري المصري.

ونوه مدرب بيراميدز للاعبيه أنه لا بديل للفوز بمباراة اليوم تحسبا لسقوط الأهلي في صراعه نحو لقب الدوري المصري، وأن اللقب ما زال في الملعب ولن يحسم سوي مع اللحظات الأخيرة للبطولة شرط أن يفوز بمباراتيه المتبقيتين.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري

وتذاع مباراة بيراميدز وبتروجت عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز وتحديدًا أون تايم سبورت 2.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت

وتنطلق مباراة بتروجيت وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وبتروجت



ويسعى فريق بيراميدز إلي تحقيق الفوز حيث يتسلح بفوز معنوي كبير بالفوز علي الزمالك بالجولة السابقة بالدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بتروجت الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.

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