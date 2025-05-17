يورتشيتش يجري تغييرا اضطراريا بتشكيل بيراميدز قبل مواجهة بتروجت بلحظات

أجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تغييرا في تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

وخرج فيستون ماييلي من القائمة بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء، وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

بيراميدز ضد بتروجت

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة بتروجت في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت

وتنطلق مباراة بتروجيت وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري

وتذاع مباراة بيراميدز وبتروجت عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز وتحديدًا أون تايم سبورت 2

مباراة بيراميدز ضد بتروجت



ويسعى فريق بيراميدز إلي تحقيق الفوز حيث يتسلح بفوز معنوي كبير بالفوز علي الزمالك بالجولة السابقة بالدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بتروجت الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.

ترتيب بيراميدز وبتروجت

ويحتل بيراميدز الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويحتل بتروجت الترتيب الثامن 26 نقطة

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل



1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة.

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