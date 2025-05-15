الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 12 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 40 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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