تعرف على مصير إيبوكا في المصري

كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي عن موقف المهاجم النيجيري جون إيبوكا من الاستمرار بصفوف الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

موقف إيبوكا في المصري

وقال المصدر: "تعاقدنا مع جون إيبوكا من سيراميكا في صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد".

موقف دغموم في المصري

وأضاف: "مع اقتراب رحيل الثنائي عبد الرحيم دغموم وفخر الدين بن يوسف، من المرجح أن يستمر إيبوكا بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل وتجديد تعاقده".

وواصل: "سنعقد جلسة مع إيبوكا بنهاية الموسم الجاري، لتحديد موقفه من تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي".



موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري، والمقرر إقامتها على إستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سيراميكا

وهزم سيراميكا من النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19، بعد تمريرة من إمام عاشور.

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

المصري أمام فاركو

المصري ضد فاركو، وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيًّا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على إستاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

وأحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف، وتعادل للمصري أحمد عوض لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

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