قبل مواجهة الغد، سيراميكا كليوباترا كعبه عالي على المصري

يستضيف فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء غدا السبت على إستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

مواجهات المصري وسيراميكا كليوباترا

تواجه سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي 11 مواجهة قبل المباراة المرتقبة غدا السبت بالدوري المصري.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في 4 لقاءات فيما حسم الفريق البورسعيدي الفوز في مواجهتين، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

وأحرز سيراميكا كليوباترا 20 هدفًا في مقابل 13 أهداف لصالح المصري.

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء غدا السبت الموافق السابع عشر من مايو الجاري، والمقرر إقامتها على إستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد سيراميكا

وهزم سيراميكا من النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري الممتاز وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيًّا بهدف لكل فريق خلال الجولة نفسها

المصري وسيراميكا

ويحتل المصري الترتيب الخامس برصيد 36 نقطة ويحتل سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج



1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

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