عمر مرموش: مانشستر سيتي النادي المثالي بالنسبة لي!

عبر عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، عن سعادته بالتواجد في صفوف النادي الإنجليزي قبل مواجهة كريستال بالاس المقبلة في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

عمر مرموش يعيش الحلم في مانشستر سيتي

قال عمر مرموش في تصريحات لموقع كأس الاتحاد الإنجليزى: كان من الرائع اللعب في ألمانيا مع فريق مثل آينتراخت فرانكفورت، لكنني الآن أحب اللعب هنا في إنجلترا أكثر”.

وأضاف مرشوش:”كنت أحلم بالوصول إلى هذه المرحلة، وفي نفس الوقت كنت أعلم أنني في يوم من الأيام سألعب في نادٍ مثل هذا، مانشستر سيتي هو النادي المثالي لي، إنه نادٍ لا يُصدّق، في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، أعتقد أنه من أفضل الأندية في العالم”.

واختتم حديثه قائلًا:”مانشستر مدينة جميلة جدًا، تعجبني، إنها مريحة ودافئة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها، مطاعم رائعة، أنا مستمتع بالحياة هنا”.

وأنضم مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2025 قادمًا من نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس غدا السبت، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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