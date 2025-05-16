الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش: مانشستر سيتي النادي المثالي بالنسبة لي!

عمر مرموش
عمر مرموش

 عبر عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، عن سعادته بالتواجد في صفوف النادي الإنجليزي قبل مواجهة كريستال بالاس المقبلة في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

عمر مرموش يعيش الحلم في مانشستر سيتي
 قال عمر مرموش في تصريحات لموقع كأس الاتحاد الإنجليزى: كان من الرائع اللعب في ألمانيا مع فريق مثل آينتراخت فرانكفورت، لكنني الآن أحب اللعب هنا في إنجلترا أكثر”.

وأضاف مرشوش:”كنت أحلم بالوصول إلى هذه المرحلة، وفي نفس الوقت كنت أعلم أنني في يوم من الأيام سألعب في نادٍ مثل هذا، مانشستر سيتي هو النادي المثالي لي، إنه نادٍ لا يُصدّق، في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، أعتقد أنه من أفضل الأندية في العالم”.

 

واختتم حديثه قائلًا:”مانشستر مدينة جميلة جدًا، تعجبني، إنها مريحة ودافئة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها، مطاعم رائعة، أنا مستمتع بالحياة هنا”.

وأنضم مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2025 قادمًا من نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس غدا السبت، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرموش إحصائيات عمر مرموش أرقام عمر مرموش

مواد متعلقة

ظهور مرموش، مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد (فيديو)

هالاند يتغزل في مرموش: لا يحتاج إلى إثبات أي شيء وانظروا إلى ما فعله مع فرانكفورت

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

الفلسطينيون والقمة العربية!

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية