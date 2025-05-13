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رياضة

ظهور مرموش، مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد (فيديو)

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

كشف نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، عن قميصه الأساسي الجديد، الذي سيخوض به منافسات للموسم الجديد 2025/2026.

 

وظهر مانشستر سيتي هذا الموسم بأداء ضعيف وخرج من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وودع دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويحاول المنافسة لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وظهر النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، في الفيديو المبتكر الذي نشره النادي منذ قليل للكشف عن القميص الأساسي للموسم الجديد، وسط مجموعة من نجوم الفريق.


 موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة


ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، يوم السبت المقبل 17 مايو، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

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