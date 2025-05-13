ظهور مرموش، مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد (فيديو)

كشف نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، عن قميصه الأساسي الجديد، الذي سيخوض به منافسات للموسم الجديد 2025/2026.

وظهر مانشستر سيتي هذا الموسم بأداء ضعيف وخرج من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وودع دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويحاول المنافسة لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وظهر النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، في الفيديو المبتكر الذي نشره النادي منذ قليل للكشف عن القميص الأساسي للموسم الجديد، وسط مجموعة من نجوم الفريق.

Bring the sash home 🎽🏠



Introducing the 25/26 @ManCity x @pumafootball Home Kit. Out now. pic.twitter.com/fKTWIz2p37 — PUMA Football (@pumafootball) May 13, 2025



موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة



ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، يوم السبت المقبل 17 مايو، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

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