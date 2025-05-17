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رياضة

الدوري الممتاز، هدف ملغي في شوط أول سلبي بين بيراميدز وبتروجت

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

مباراة بتروجيت وبيراميدز، تعادل فريقا بيراميدز وبتروجيت سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز وبتروجت 

ظهر بتروجيت بشكل جيد خلال الشوط الأول وكان الأكثر خطورة  وكادت الكرة أن تغالط أحمد الشناوي بعد أن لمسها بأطراف أصابعه ومرت من فوق يده إلى خارج الملعب.

وفرصة ضائعة للشيبي الذي سدد ضربة ثابتة بصورة قوية مرت بجوار مرمى بتروجيت الى خارج الملعب.

وسجل بتروجيت هدف عن طريق بدر موسى في الدقيقة 24 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.

الحكم ألغى هدف بتروجيت بداعي التسلل على بدر موسى بعد العودة لتقنية الفار.

بتروجيت يضغط على بيراميدز ويسعى لتسجيل هدف أول بعد أن ألغى الحكم الهدف الذي سجله بدر موسى بداعي التسلل.

وهجمة مرتدة لصالح بتروجيت لكن دفاع بيراميدز تصدى للكرة.

وأنقذ حارس بتروجت مرماه من هدف مؤكد لإبراهيم عادل قبيل انتهاء الشوط الأول.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

أجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تغييرا في تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

وخرج فيستون ماييلي من القائمة بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء، وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة.

 

 

تشكيل بتروجت أمام بيراميدز

 

حراسة المرمى: محمد خليفة 

خط الدفاع: محمود شديد، خالد أبو زيادة، هادي رياض، محمد علي عكاشة 

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أدهم حامد 

خط الهجوم: جبريل شيكودي، إسماعيل بامبا، بدر موسى

 

مباراة بيراميدز ضد بتروجت


ويسعى فريق بيراميدز إلي تحقيق الفوز حيث يتسلح بفوز معنوي كبير بالفوز علي الزمالك بالجولة السابقة بالدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بتروجت الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.

 

ترتيب بيراميدز وبتروجت 

ويحتل بيراميدز الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويحتل بتروجت الترتيب الثامن 26 نقطة

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل


1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة.

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