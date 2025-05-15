يحتاج معجزة، فرص بيراميدز للفوز بالدوري بعد قرار لجنة التظلمات

قررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك، في أزمة مباراة القمة الماضية، وعدم خصم 3 نقاط من الأحمر في نهاية الموسم.

“فيتو” ترصد سيناريوهات تتويج بيراميدز بلقب الدوري المصري بعد تأزم موقفه بتراجعه للمركز الثاني من ناحية وقرار عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم من ناحية أخرى.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري

وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري المصري علي النحو التالي:

يلتقي بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة السابعة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

بينما لن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

فرص بيراميدز للفوز بالدوري

يحتاج فريق بيراميدز إلى معجزة بأقدام الآخرين للفوز بلقب الدوري حتى لو فاز بلقائيه المتبقيين بالدوري.

يجب على بيراميدز أولا الفوز علي بتروجت وسيراميكا بالجولتين السابعة والتاسع بالدوري المصري ليصل رصيده إلى 56 نقطة والانتظار لنتيجة لقاءات فريق الأهلي

مع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا، فهو يحتاج إلى خسارة الأهلي في إحدى مباراتيه أمام البنك الأهلي وفاركو حيث سيصبح رصيد الأهلي 55 نقطة وبيراميدز 56.

ومع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا وتعادل الأهلي في مباراتيه سيصبح رصيد الأحمر 54 نقطة وبيراميدز 56 نقطة

ومع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا وفوز الأهلي في مباراة والتعادل في أخرى سيتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ56 نقطة لكل منهما ليتم النظر إلى فارق الأهداف الذي يشهد تفوق أهلاوي لذلك يحتاج بيراميدز إلي الفوز بعدد أهداف كبير بلقائيه أمام بتروجت وسيراميكا.

وتتويج الأهلي بلقب الدوري قد يصبح أسرع في حالة سقوط بيراميدز أمام بتروجت في الجولة المقبلة بالتعادل أو الخسارة، مع فوز الأهلي أمام البنك الأهلي، ليضمن الأحمر التتويج باللقب قبل الجولة الأخيرة.

وفاز بيراميدز خلال الدور الثاني في لقاءين وتعادل وهزم في مثلهما وله ثمانية أهداف ودخل مرماه تسع أهداف

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل



1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات، كما أرسلت حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك 3 / 0 وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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