العثور على 8 جثث مصابة بطلقات نارية في منزل بجنوب إفريقيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن شرطة جنوب إفريقيا عثرت على 8 جثث مصابة كلها بطلقات نارية في منزل في عزلة زاما شرقي جنوب إفريقيا.

العثور على 8 جثث مصابة بطلقات نارية داخل منزل بجنوب إفريقيا



ومن جانبه قال قسم شرطة مقاطعة كوازولو ناتال، إنه أطلق عملية بحث ومطاردة لعدد غير معروف من المشتبه بهم الذين قتلوا ستة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما في عزلة راما غير الرسمية.

أفادت قوات إنفاذ القانون بأنه "تم العثور على جثثهم مصابة بعدة طلقات نارية".



ويشار إلى أن المشتبه بهم، الذين لم يعرف عددهم بالضبط، دخلوا منزل الضحايا، وأطلقوا النار عليهم. وأكدت الشرطة أن العمل جار على تحديد دوافع الجريمة.

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