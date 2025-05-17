السبت 17 مايو 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يبحث عن هدف التعادل أمام كريستال بالاس بعد مرور 30 دقيقة

كريستال بالاس
كريستال بالاس

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 1-0، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل إيزي الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 16.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد  كريستال بالاس

وشارك  عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل السيتي لمواجهة كريستال بالاس والذي جاء كالتالي:

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تشكيل كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

 

أرقام  مانشستر سيتي 

ولعب مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مباريات حقق الفوز بها جميعا وسجل هجومه 17 هدفا واستقبل 3 أهداف كما خرج من مباراتين بشباك نظيفة.

 

كان مانشستر سيتي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، في حين حقق كريستال بالاس مفاجأة بالفوز على أستون فيلا، في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة.

 


وتعد تلك البطولة هي الفرصة الوحيدة لـ مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق أي شيء آخر.

وسبق أن تواجه مان سيتي وكريستال بالاس، مرتين خلال الموسم الجاري، حيث تعادلا في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بهدفين لمثليهما، في حين حقق مانشستر سيتي ريمونتادا في الدور الثاني وفاز بخمسة أهداف لهدفين.

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