السبت 17 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء صفقة بن شرقي

محمد أشرف بن شرقي
محمد أشرف بن شرقي

 كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات تفاوض النادي مع محمد أشرف بن شرقي لاعب غزل المحلة لضمه في الموسم المقبل.

وقال المصدر: إن الزمالك في المراحل النهائية للتفاوض مع غزل المحلة لشراء محمد أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض مع بداية الموسم القادم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز 

 ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

 

الزمالك يخسر من بيراميدز 

 وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي لاعب بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد مباراة الزمالك وبتروجت محمد عواد حارس الزمالك

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