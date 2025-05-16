أول رد فعل من الزمالك على مقترح الرمادي

كشف مصدر بنادي الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور أن مقترح أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما زال قيد الدراسة والذي يتمثل في تطبيق اليوم الكامل للاعبين في المران الجماعي.

وأكد المصدر، أن مران اليوم الجمعة من فترة واحدة وفي موعده كما هو متبع ولم يتم إبلاغ اللاعبين بأي جديد فيما يخص تطبيق اليوم الكامل في المران الجماعي.

وأوضح المصدر أيضًا أن الجهاز الفني للزمالك لم يتم إبلاغه بالموافقة على الدخول على في معسكر حتى الآن، لافتًا إلى أن الرمادي ينتظر قرار الإدارة في هذا الملف.

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