بوروسيا دورتموند ينهي الدوري الألماني بثلاثية في شباك هولشتاين ويتأهل لدوري الأبطال

أنهى فريق بوروسيا دروتموند بطولة الدوري الألماني، بفوز مستحق على نظيره هولشتاين كيل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من البوندسليجا.

بهذه النتيجة يضمن فريق بوروسيا دورتموند التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الألماني.

ترتيب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ويتواجد فريق بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة بعد التقدم بنتيجة المباراة جمعها من الفوز في 17 مباراة و6 تعادلات و11 خسارة.

وفي نفس الجولة حقق فريق بايرن ميونخ، فوزا كبيررا علي نظيره هوفنهايم، بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب راين نيكار أرينا، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وسجل اهداف بايرن كل من: مايكل أوليز في الدقيقة 33 وجوشوا كيميتش في الدقيقة 53 وسيرج جنابري في الدقيقة 80 وكين في الدقيقة 86.

تشكيل بايرن ميونخ

"نوير - كيميتش - جنابري - كومان - داير - أوليسيه - جيريرو - مولر - لايمر - ستانيسيتش - بافلوفيتش"

تشكيل هوفنهايم

"بومان - كاديرابيك - أوستيجارد - بيشوف - جيجير - ستاخ - براس - هلوزيك - أكبوجوما - كراماريتش - تشافيز"

موقف الفريقين في الدوري الألماني

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، في حين يحتل هوفنهايم المركز 15 برصيد 32

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