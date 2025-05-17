التشكيل المتوقع وموعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بالدوري الألماني

يحل بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم اليوم السبت، على ملعب بريتسيرو آرينا ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ هوفنهايم

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت.

وحسم بايرن ميونخ التتويج بلقب الدوري الألماني قبل نهاية الموسم بعد تصدره للترتيب برصيد 79 نقطة.

ويحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

وحقق بايرن ميونخ 6 انتصارات على هوفنهايم في آخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين، فيما فاز أصحاب الأرض مرتين وحسم التعادل مباراتين.

وكانت مواجهة مونشنجلادباخ في الجولة 33 هي الأخيرة لبايرن ميونخ على ملعبه هذا الموسم وشهدت الاحتفال باستعادة لقب الدوري بعد غيابه في الموسم الماضي الذي شهد تتويج باير ليفركوزن باللقب، فيما شهدت أيضًا وداع توماس مولر.

تشكيل بايرن ميونخ ضد هوفنهايم



حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمر، داير، جيريرو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.

خط الهجوم: هاري كين، مولر، ساني.

تشكيل هوفنهايم ضد بايرن ميونخ



حراسة المرمى: بومان.

خط الدفاع: تشافيس، أوستيجارد، أكبوجوما.

خط الوسط: كادير ابيك، ستاخ، بيشوف، بواتير.

خط الهجوم: كراماريتش، توريه، هلوتشيك.

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