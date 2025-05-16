تشابي ألونسو يرفض الحديث عن مستقبله بعد تأكد مغادرته بايرن ليفركوزن (فيديو)

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، في تصريحات صحفية له اليوم أنه يرغب في إنهاء مسيرته بأفضل طريقة، وذلك بالفوز على ماينز في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، غدا السبت.

وأعلن ليفركوزن الأسبوع الماضي أن ألونسو سيغادر النادي بنهاية الموسم، وذلك رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، وذلك وسط أخبار ربطته بتدريب ريال مدريد الإسباني.

وأوضح المدرب الإسباني أنه من الأمور الجيدة أن أنهينا الموسم بشكل رائع، وأن ننجز عملنا بالشكل الصحيح، وأن يكون لكل شيء وقته.

وشدد ألونسو على ضرورة عدم التوقع بأن يعلن عن خططه المستقبلية بعد مباراة ماينز.

وقال مدرب ليفركوزن: الشيء الأهم خلال مسيرتي هنا هو الإيمان بقدرتنا على تحقيق أهدافنا، لقد نجحنا في رفع مستوى الفريق وكل اللاعبين تطوروا بشكل ممتاز.

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وأضاف: كنت دائما مستمتعا بالعمل هنا كثيرا وكذلك الحياة مع عائلتي وسأفتقد ذلك كثيرا، باير ليفركوزن سيظل في قلبي إلى الأبد.

كما وجهت الصفحة الرسمية لفريق بايرن ليفركوزن الشكر لتشابي الونسو على إنجازاته مع الفريق.

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