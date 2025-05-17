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رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام البنك في الدوري

جراديشار
جراديشار

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري

 

مباراة الأهلي والبنك

ويدخل النادي الأهلي المباراة طامحا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة سلسلة انتصاراته وزحفه نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

بينما يسعى البنك هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في جدول الترتيب أملا في الحفاظ علي مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية.

حكام مباراة الأهلي والبنك

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويتربع الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحل البنك الأهلي رابعًا بـ37 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف 

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، اشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا 

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي افشه، كريم وليد نيدفيد، امام عاشور، عمر الساعي 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار 

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