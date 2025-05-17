السبت 17 مايو 2025
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رياضة

طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك من صراع صدارة الدوري قبل مواجهة الأهلي

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

حذر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لاعبيه، من رغبة الأهلي الشديدة في تحقيق الفوز اليوم للحفاظ علي صدارة الدوري، في ظل صراعه مع بيراميدز الوصيف.

وشدد على أن ذلك سيزيد من صعوبة المباراة اليوم بالدوري الممتاز، محذرا من الغرور والاستهانة لاسيما بعد التعادل مع الزمالك والفوز علي بيراميدز، مؤكدا أن مواجهة اليوم مختلفة تماما خاصة أن الفوز اليوم سيضمن للفريق استمرار التواجد بالمركز الرابع بالدوري وأي نتيجة بخلاف ذلك قد تخرجه من المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي ضد البنك 

وواصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وتعادل حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة نفسها

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

يذكر أن البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى حقق مفاجأة بالتعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

 

مباريات البنك الأهلي المتبقية بالدوري 

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري وجاءت مواعيدها كالتالي:


1ـ الأهلى والبنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً
2ـ البنك الأهلي والمصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً
3ـ بتروجت والبنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

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