الدوري المصري، البنك الأهلي يتعادل 1-1 ويعود من الإسكندرية بنقطة

الدوري المصري، انتهت مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو جمال في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

كاد البنك الأهلي أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 من عرضية ولا أروع من إسحاقو يعقوبو، سددها يا أنور بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحدود.

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود، في الدوري المصري.

حرس الحدود، فيتو

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى



دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع... سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط.. أحمد ربيع، سيرجي اكا، أحمد النادري، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، محمد فتحي، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، محمد إبراهيم.

طارق مصطفى يرفض إراحة اللاعبين

ورفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز، نظرًا لضيق الوقت.



بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما، متفوقًا على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، حصد حرس الحدود نقطة أيضا رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأخير.

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