علي ماهر ينتقد إهدار لاعبي الأهلي والزمالك للوقت: فعلنا كل شىء أمام الأحمر

وجه علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الشكر للاعبيه، رغم الهزيمة من الأهلي

وأضاف علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "فعلنا كل شيء خلال المباراة، ربنا أراد فوز الأهلي ليس أكثر.

وتابع:"استحوذنا على الكرة ولم يقم الأهلي بأي تحضير للكرة أو بناء للهجمات، بعكس سيراميكا الأكثر خطورة وهجومًا، وكانت لدينا 8 محاولات على المرمى"

وتابع: "حكم المباراة أنذر مساعدي في الجهاز الفني لاعتراضه على إهدار الوقت، لا يجب أن يهدر لاعبو الأهلي أو الزمالك الوقت بهذه الطريقة، لأننا لم نلعب 20 دقيقة في الشوط الثاني".

وانتقد مدرب سيراميكا إهدار لاعبه فاخري لاكاي فرصة محققة أمام الأهلي، لكنه أكد أهميته في طريقة لعب سيراميكا كليوباترا، أما محمود زلاكا فقد عانى إصابة في آخر لقاءين ثم اكتملت جاهزيته وشارك في مباراة الأهلي

وأشار إلى أن فريقه تعادل مع الزمالك رغم أنه كان أقل من مباراة الأهلي، موضحًا أنه متمسك بطريقة اللعب وبناء الهجمات من حارس المرمى

وأشار إلى أن فريقه يحاول تقديم أفضل ما لديه ولا يعاني غياب الدوافع ولا يشغل باله بهوية المنافس أو صراعات الصدارة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك.

الاهلي ضد سيراميكا

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.