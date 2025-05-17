السبت 17 مايو 2025
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رياضة

مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مرموش
مرموش

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد  كريستال بالاس

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تشكيل كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 

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 يلتقي مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مساء اليوم السبت، نظيره كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 

أرقام  مانشستر سيتي 

ولعب مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مباريات حقق الفوز بها جميعا وسجل هجومه 17 هدفا واستقبل 3 أهداف كما خرج من مباراتين بشباك نظيفة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

 تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كان مانشستر سيتي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، في حين حقق كريستال بالاس مفاجأة بالفوز على أستون فيلا، في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة.


وتعد تلك البطولة هي الفرصة الوحيدة لـ مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق أي شيء آخر.

وسبق أن تواجه مان سيتي وكريستال بالاس، مرتين خلال الموسم الجاري، حيث تعادلا في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بهدفين لمثليهما، في حين حقق مانشستر سيتي ريمونتادا في الدور الثاني وفاز بخمسة أهداف لهدفين.

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