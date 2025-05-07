الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

مصرع سيدة وابنها في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بمدينة أسوان، وتم نقل جثث المتوفيين للمشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بأحد المنازل فى منطقة الشونة بمدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها، وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع سيدة وابنها فى حادث انفجار أسطوانة البوتاجاز، وجار كشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم.

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​ أسوان حريق مصابين امن اسوان بوتاجاز

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