بيان ثلاثي مشترك لمفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة

صدر بيان ثلاثي مشترك جمع مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة في اجتماع تشاوري رفيع المستوى تم على هامش القمة العربية في بغداد اليوم السبت.

تحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقًا من أجل وقف القتال والعنف في السودان

يهدف هذا الاجتماع التشاوري رفيع المستوى فيما بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، توحيد جهود منظماتهم لصالح السلام، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقًا من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

و استذكر الاجتماع التاريخ الطويل والناجح لجهودهم من أجل حل النزاعات في السودان على مدار عقود، يدًا بيد مع الدول الأعضاء الرئيسية الأخرى والمؤسسات متعددة الأطراف، واعترف في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجه ضمان فعالية التنسيق متعدد الأطراف وتقسيم العمل بشكل واضح؛ وهو الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة فيما بين أصحاب المصلحة وأثّر على جهود الوساطة.

بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه

جددت المنظمات الثلاثة التزامها القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتفادي انهيار المؤسسات الوطنية السودانية، وأن تُبنى جهودها على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان جدة، وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة.

كما أكد الاجتماع على الحاجة إلى وضع رؤية ومقاربة متسقة تستجيب للأزمة في السودان بطريقة تعتمد على التكاملية والمزايا النسبية، وتركز على العمل الاستراتيجي المدعوم بالتعاون النشط.

وأعترف الاجتماع بالحاجة إلى تعزيز الترابط متعدد الأطراف، من خلال اتفاق رفيع المستوى حول تشكيل تجمع أوسع، يتم تطويره والتفاهم بشأنه، بمشاركة المؤسسات متعددة الأطراف التي بإمكانها تقديم الدعم السياسي وتطوير الجهود. وفي الوقت نفسه، ضمان التنسيق والتكامل مع آليات الدول الأعضاء.

الاستفادة من فرص القمم المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة

كما اتفق الاجتماع على الاستفادة من فرص القمم المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، للاجتماع مجددًا على مستوى رؤساء المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، للحفاظ على المشاركة رفيعة المستوى، والعمل على تقييم تطورات الأوضاع في السودان والاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءة اتساق عملهم.

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