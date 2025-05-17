أبو مازن: القضية الفلسطينية تتعرض حاليًا لتحديات وجودية

ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية تتعرض حاليًا لتحديات وجودية، حيث إن قطاع غزة يواجه جرائم إبادة وتدميرًا وتجويعًا.

أبو مازن يؤكد تقدير بلاده الكبير لجهود مصر في العمل على إعادة إعمار قطاع غزة

وأكد في كلمته أمام أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة العراقية بغداد، تقدير بلاده الكبير لجهود مصر في العمل على إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، على أن تتضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

غزة يواجه جرائم إبادة وتدمير وتجويع وتضيق

وأوضح خلال القمة العربية أن قطاع غزة يواجه جرائم إبادة وتدمير وتجويع وتضيق على وكالة الأونروا، مشددًا على أن يجب على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

الاحتلال يحتجز ملياري دولار ويرفض تسلمها للسلطة

وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز ملياري دولار ويرفض تسلمها لنا، داعيًا القمة إلى تبني الخطة العربية والدفاع عنها، كما أكد استعداد بلاده لإجراء انتخابات رئاسية، والإقدام على عملية إصلاح مؤسسات الدولة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن بلاده ستواصل العمل على توحيد الصف الفلسطيني، مشددًا على أنه يجب إطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين.

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