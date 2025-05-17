أبو الغيط: بعض الدول العربية مهددة في وجودها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا ومطمعا.

القمة العربية الـ 34 المنعقدة فى بغداد

وأكد خلال كلمته اليوم فى القمة العربية الـ 34 المنعقدة فى بغداد، أن بعض الدول العربية مهددة في وجودها وبعضها عرضة للاحتراب الأهلي.

وأضاف: “أثق بقدرة السودان ومؤسساته على تجاوز الأزمة وإعادة بناء ما دمرته الحرب”، مشيرا إلى أنه يجب تحقيق مصالحة شاملة تمكن ليبيا من تلبية تطلعات شعبها.

فرض سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها

وفيما يخص لبنان، قال أبو الغيط:"يجب فرض سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها".

وركز على أنه من العار أن يصمت العالم أمام جرائم إسرائيل.

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