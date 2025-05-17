حكماء المسلمين والكنيسة الكاثوليكية والجمعية الأمريكية يطلقون عالمية وثيقة لدعم كبار السن

في أول نشاط رسمي للفاتيكان في عهد البابا ليو الرابع عشر، أطلق مجلس حكماء المسلمين والأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان والجمعية الأمريكية للمتقاعدين (AARP) وثيقة لدعم وحماية كبار السن والحفاظ على كرامتهم، وذلك من خلال رؤية موحَّدة، ترتكز على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لدعم كبار السن وحقهم في الاستقلالية والمشاركة الكاملة في المجتمع، ووقايتهم من جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال، التي قد يتعرضون لها، والعمل على معالجتها.

حكماء المسلمين والكنيسة الكاثوليكية والجمعية الأمريكية للمتقاعدين يُطلقون وثيقة عالمية لدعم كبار السن

وتنص الوثيقة، التي وقَّع عليها الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، ونيافة المطران فنشنسو باليا، رئيس الأكاديمية البابوية للحياة، ود. ميخيا مينتر جوردان، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمتقاعدين، على توفير آليات تمكِّن كبار السن من اتخاذ الخيارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم، وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، تركز على احتياجاتهم الشخصية، وتُراعي اختياراتهم الفردية.

العناية بكبار السنِّ والحفاظ على كرامتهم والعناية بهم

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إن هذه الوثيقة تهدف للعناية بكبار السنِّ والحفاظ على كرامتهم والعناية بهم، باعتبارهم ذاكرة المجتمعات الإنسانية الحافظة لهويتها وتجاربها المتراكمة، وسجلًّا حيًّا من الحكمة والخبرات، مشيرًا إلى أن نقل الحكمة والخبرة عبر الأجيال يعزز مناعة المجتمعات أمام الأزمات، ويؤسِّس لمستقبل متوازن، مؤكدًا أن مجلس حكماء المسلمين -الذي يتخذ من أبوظبي مقرًّا له– سيعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز المبادئ والقيم الواردة وتفعيلها بهذه الوثيقة المهمة.

وتؤكد الوثيقة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال الاهتمام بكبار السن، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأسر في دعم كبار السن، بالإضافة إلى القناعة العميقة بأن للمؤسسات والحكومات والمجتمعات مسؤولية أخلاقية واجتماعية في تعزيز الازدهار والرفاه طويل الأمد لجميع الفئات العمرية، وأنه ينبغي أن يعمل القادة العالميون والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على الانخراط والمساهمة في توجيه صانعي السياسات الوطنية ودعمهم لتبني سياسات وممارسات تخدم بشكل أفضل المجتمعات المتقدِّمة في السن، وتُسهم في تعزيز رفاه الجميع وبخاصة كبار السن.

واتفق الموقعون على العمل معًا من أجل تحويل القيم والمبادئ الواردة في هذه الوثيقة إلى خطوات عملية ملموسة، وذلك من خلال دعم عالم يتمكَّن فيه كبار السن من العيش بكرامة وهدف، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز البحث العلمي، والسياسات، والإجراءات التي تُمكِّن كبار السن من التمتُّع بحياة أطول وبصحة جيدة، بالإضافة إلى مكافحة التمييز القائم على التقدم في السن بجميع أشكاله، ودعم وتعزيز الجهود الجماعية لاعتماد تشريعات قانونية دولية ملزمة لحماية حقوق وكرامة كبار السن، والعمل على إنشاء هيئة أو وكالة دولية لتعزيز الأهداف الواردة في هذه الوثيقة، والعمل معًا من أجل ترسيخ أسس إطار عالمي قادر على دعم انطلاق حقبة جديدة يتمكَّن فيها كبار السن، في كل مكان، من التقدُّم في السن بكرامة داخل مجتمعات مزدهرة.

وشارك الأمين العام لمجلس حكماء المسلمبن في ندوةٍ عالميَّةٍ بحاضرة الفاتيكان حول الذاكرة وعلاقتها بالكرامة الإنسانيَّة، التي استضافتها حاضرة الفاتيكان خلال الفترة من 9: 10 مايو الجاري، لمناقشة الذاكرة وعلاقاتها بالكرامة الإنسانية: فرص وتحديات شيخوخة السكان العالميين، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات الدولية والقيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.