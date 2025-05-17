السبت 17 مايو 2025
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انتشال جثة غريق من بحر شبين بالسنطة

انتشال جثة غريق من
انتشال جثة غريق من مياه النيل في بحر شبين بالسنطة

 نجح رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية في انتشال جثة طالب من بحر شبين طريق السنطة - الجعفرية أمام قرية الجعفرية، وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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 وتلقت غرفة النجدة بمحافظة الغربية إخطارًا يفيد بغرق طالب أثناء الاستحمام في مياه بحر شبين، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقل رجال الإنقاذ بمحافظة الغربية لمكان البلاغ وبالاشتراك مع الأهالي والصيادين، تم انتشال جثة الطالب ويدعي "رضا ع.ال" وأخطرت النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

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