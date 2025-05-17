انتشال جثة غريق من بحر شبين بالسنطة

نجح رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية في انتشال جثة طالب من بحر شبين طريق السنطة - الجعفرية أمام قرية الجعفرية، وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بمحافظة الغربية إخطارًا يفيد بغرق طالب أثناء الاستحمام في مياه بحر شبين، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال الإنقاذ بمحافظة الغربية لمكان البلاغ وبالاشتراك مع الأهالي والصيادين، تم انتشال جثة الطالب ويدعي "رضا ع.ال" وأخطرت النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.