كوكتيل مخدرات، مباحث الأقصر تسقط تشكيلا عصابيا بإسنا

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة إسنا، سبق اتهامهما في 20 قضية مختلفة ما بين مخدرات وسلاح وسرقة واستعمال قوة وفرض سيطرة.

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بأنه وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة إسنا عن قيام كلا من «خ.ج» 44 سنة و«م.ع» 30 سنة، مقيمان بندر إسنا، بتكوين تشكيل عصابي لمواصلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستهدفين الشباب لوقوعهم في براثن الإدمان.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا من ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المادة الكريستالية البيضاء الشابو، وكميات من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية وهاتف، وبندقية خرطوش.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اقروا العنصرين الإجراميين بحيازة المضبوطات للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطهما غير شرعي، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائهما، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما الاثمة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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