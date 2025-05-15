الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

مباحث الأقصر تضبط تاجر مخدرات بنجع الطويل

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية نجع الطويل بالكرنك، عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة عنه، وتبين أنه سبق اتهامه فى عدة قضايا سابقة ما بين مخدرات وسلاح.

القبض على تاجر مخدرات في الأقصر 

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر «البندر» من ضبط «ش.ي» 45 عاما، عاطل، مقيم نجع الطويل بالكرنك دائرة البندر، وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش والمادة الكريستالية البيضاء الشابو، وكميات من بودر الهيروين، وسلاح أبيض «خنجر» ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وأيضا لتقطيع الأحراز وتقديمها إلى عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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