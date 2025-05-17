الأحد 18 مايو 2025
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سياسة

أبرز المكتسبات الجديدة لـ العمال بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية وفقا للقانون

قانون العمل الجديد،فيتو
قانون العمل الجديد،فيتو

نص قانون العمل على أنه في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد.


 

 

يجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لـساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

 

 

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

 

كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.


يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة 

 

وطبقا للقانون، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

 

أهمية قانون العمل الجديد 
 

أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.

وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.

وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

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