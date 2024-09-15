الأحد 15 سبتمبر 2024
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هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

إجازة المولد النبوي
إجازة المولد النبوي الشريف 2024,فيتو
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أكد محمد جبران وزير العمل أن اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي نَصّ على أن يكون اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكانت "الوزارة" أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي، في هذا الشأن، وقالت إنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي وأوضحت أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وبحسب بيان صحفي وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتفاصيل هذه الإجازة،وذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، والمتابعة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وبهذه المناسبة جدد محمد جبران وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل عليهم،بالخير.

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