موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب

أمم أفريقيا للشباب، حقق منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، فوزا مستحقا على حساب نظيره المنتخب المصري بهدف دون مقابل، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب، ليضرب موعدا مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، الأحد المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب افريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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