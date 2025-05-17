السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

5 زعماء فقط من أصل 22 وصلوا بغداد لحضور القمة العربية

قمة بغداد، فيتو
قمة بغداد، فيتو

 انطلقت أعمال القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد وسط تحديات تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة وحضر خمسة زعماء فقط من أصل 22 القمة العربية.

من أبرز الحاضرين في القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد: “الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  تميم بن حمد أمير قطر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، حسن شيخ محمود رئيس الصومال”. 

 

بغداد تستضيف القمة العربية الـ 34 

 وتناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

 

متابعة مخرجات القمة مع الجامعة العربية

 وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن "انعقاد القمة يؤكد على حقيقة أن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة"، مبينا أن " العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا".

وأضاف: "أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية،  ونعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية".

 

الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة

 وتابع: "لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير، الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك".

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