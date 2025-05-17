السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الـ 34 بالعراق

السيسي يتوسط صورة
السيسي يتوسط صورة تذكارية لقادة القمة العربية الـ34 بالعراق

التقط قادة وضيوف القمة العربية الـ34 الصور التذكارية بمقر انعقاد القمة بالقصر الحكومي في بغداد،  حيث توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصور التذكارية.

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة مصر خلال القمة الرابعة والثلاثين، حيث يستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية، حيث تتناول ملفات مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.

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