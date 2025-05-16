الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

بدء توافد القادة والزعماء المشاركين في القمة العربية الـ34 إلى بغداد

القمة العربية في
القمة العربية في بغداد، فيتو

بدأ القادة والزعماء المشاركين في القمة العربية الـ34  في التوافد إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام.

القمة العربية ال34 في بغداد 

ومن المقرر أن تنطلق القمة العربية غدا السبت  في ظل أجواء من الأزمات والمتغيرات الكبيرة على الساحة العربية والإقليمية، وتعد قمة بغداد هي الرابعة في تاريخ العراق.

وعلى الرغم من عدم اتضاح حجم المشاركة للرؤساء والملوك والأمراء العرب في قمة بغداد إلا أن وزارة الخارجية العراقية تشير إلى أن حجم المشاركة ستكون نوعية ومكثفة وقراراتها استثنائية.

وستكون القضية الفلسطينية والأزمات في الشأن العربي أبرز الملفات التي سيناقشها الرؤساء والملوك والأمراء العرب، فضلا عن مبادرات عراقية تشتمل على تأسيس مراكز عربية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة الوطنية وغرفة للتنسيق الأمني وصندوق للتعاون لإعادة الإعمار وآثار الأزمات.

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بغداد العراق القمة العربية

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