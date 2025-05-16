قبل انطلاقها غدا، 6 صور ترصد آخر استعدادات القمة العربية الـ 34 بالعراق

تشهد العاصمة العراقية بغداد استعدادات مكثفة لاستضافة أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المقرر لها أن تنعقد غدا السبت.

القضية الفلسطينية

وتتصدر القضية الفلسطينية أعمال القمة العربية كما تتناول ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

كما من المقرر أن تبحث القمة التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قد قام بتسليم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، كما نقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء العراقي. ومن جانبه، رحب الرئيس بالدعوة وأعرب عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدًا سيادته على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.



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