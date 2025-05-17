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حوادث

التحريات تكشف تفاصيل هتك عرض 3 أطفال على يد عامل مسجد بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل هتك عرض 3 أطفال على يد عامل بداخل حمام المسجد بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 و13 سنة، استدرجهم عامل مسجد بعزبة الهجانة إلى داخل دورة مياه المسجد، بزعم مساعدتهم أو تقديم شيء لهم، ثم هتك عرضهم.

 

هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر 

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أولياء أمور 3 اطفال اتهموا عامل بالتعدي الجنسي على أطفالهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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