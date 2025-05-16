ترامب: سألتقي بوتين قريبا لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني خلال أسبوعين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن بمجرد ترتيب اللقاء، مشيرا إلى أنه يأمل في التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وقال ترامب: "العالم أصبح أكثر أمنا وسنعمل على إنهاء النزاعات"، مؤكدا أن استمرار سقوط قتلى جراء الحرب في أوكرانيا أمر مخز، مشيرا إلى أن لدينا مزيد من العمل فيما يخص النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب من الإمارات: المجاعة تضرب غزة ونتطلع إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر أقيم في دولة الإمارات، في حضور قادة أعمال من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى قصر الوطن، القصر الرئاسي في أبوظبي، حيث من المقرر أن يحضر مائدة إفطار مستديرة مع قادة أعمال من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد ترامب أنه يتطلع إلى وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشدد على أنه سيجد حلا للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.

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