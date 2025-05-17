كرة السلة، الأهلي يواجه الزمالك الليلة في ثالث جولات قبل نهائي دوري السوبر

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السادسة مساء، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في المواجهة الثانية.

مواعيد قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى (الثلاثاء 13 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز سبورتنج

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الزمالك

المباراة الثانية (الخميس 15 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز الاتحاد

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الأهلي

المباراة الثالثة (السبت 17 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الرابعة (الإثنين 19 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الخامسة (الثلاثاء 20 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

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