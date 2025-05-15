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رياضة

مدرب جنوب إفريقيا: لن نتنازل عن التتويج بلقب أمم إفريقيا للشباب

مدرب جنوب إفريقيا،
مدرب جنوب إفريقيا، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، قال ريموند ماداكا المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا تحت ٢٠سنة، إنه سعيد بالوصول للمباراة النهائية في أمم إفريقيا للشباب ويتمنى الفوز باللقب.


 سأتابع مباراة مصر والمغرب

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نيجيريا: "سنتابع مباراة مصر والمغرب لتحديد المنافس في النهائي وتحديد مواطن القوة والضعف، نجحنا في خطف الهدف في الشوط الثاني بعد حديثي مع اللاعبين خلال فترة استراحة، وأظهرنا شخصية الفريق بعد مواجهة مصر في مباراة افتتاح والأداء تحسن تدريجيًّا ولا تهمني مواجهة أي فريق في النهائي وسنبدأ التحضير للمباراة النهائية".

تصريحات مدرب نيجيريا

في المقابل، قال أليو زوبير المدير الفني لنيجيريا: سيطرنا على شوط الأول للمباراة وخلقنا فرصًا كثيرًا لكن لم نستطع ترجمة الفرص إلى أهداف، سيناريو المباراة لم يختلف بإصابة مهاجم الفريق والحارس، وكنا نستطيع التعادل في أي وقت، فعلنا كل شيء إلا التسجيل وهذا شي مؤلم.. نتمنى تحقيق نتائج طيبة في كأس العالم".

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