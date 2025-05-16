السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: الحكومة سقطت سياسيا وأخلاقيا

رمضان بوجناح ، فيتو
رمضان بوجناح ، فيتو

 أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، رمضان بوجناح، اليوم الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، وقال: إن  الحكومة سقطت سياسيا وأخلاقيا.

 وفي السياق ذاته وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي  استقالتهم من الحكومة استجابة لمطالب الشعب.

 

استقالات بالجملة في حكومة الدبيبة 

 ومن جانبه، قال التومي في بيان: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي".

 

وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب".

وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين".

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