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رياضة

تفاصيل جلسة أيمن الرمادي مع لاعبي الزمالك بعد العودة للتدريبات

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز، والعمل بجدية، خلال الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة.

وشدد أيمن الرمادي في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف المباريات الماضية والتركيز في الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم  الجمعة على ملعب النادي استعدادًا للقاء بتروجت في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت غدا  السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز 

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يخسر من بيراميدز 

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

 

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