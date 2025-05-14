أيمن الشهابي يتفقد مركز شباب مدينة دمياط لمتابعة أعمال التطوير

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية تفقد خلالها مركز شباب مدينة دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية والاطلاع على الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الشبابية والرياضية بالمركز.

وشملت الجولة تفقد الملعب القانوني لكرة القدم، وملعب التنس، وحمام السباحة القائم، إلى جانب متابعة موقف إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي جديد، في إطار تعزيز البنية الرياضية وتقديم خدمات نوعية للنشء والشباب. كما زار المحافظ مركز الابتكار والإبداع داخل المركز، حيث ناقش آليات تعظيم الاستفادة من الموارد والمنشآت وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي.

مخطط شامل للتطوير وفقًا للمعايير الحديثة

وخلال الزيارة، شدد "الشهابي" على أهمية إعداد مخطط تطوير شامل يواكب المعايير المعتمدة للمنشآت الرياضية، ويأخذ في الاعتبار الوضع القائم والرؤية المستقبلية، بما يضمن رفع كفاءة المركز وتوسيع مجالات الأنشطة الرياضية والخدمات المجتمعية التي يقدمها لشباب المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور المنشآت الرياضية كأحد ركائز التنمية، وبناء بيئة رياضية متكاملة تتيح للشباب فرصًا للنمو والتطور، وتحفزهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

محافظ دمياط يزور مركز شباب مدينة دمياط.. ڤيتو

خطة لاستكمال التطوير وطرح مشروعات استثمارية جدي

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، باهتمام محافظ دمياط بالبنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولى محافظة دمياط اهتمامًا خاصًا خلال الفترة الحالية لدفع عجلة التطوير الرياضي بها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 11 مركز شباب بعد الانتهاء من تطويرها، مع طرح عدد من المشروعات الاستثمارية في مراكز شباب دمياط الجديدة والساحة الشعبية، إلى جانب استئناف العمل بالمشروعات الاستثمارية بمركز شباب مدينة فارسكور.

وأوضح "فوزي" أن مشروع إنشاء حمامات سباحة جديدة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرياضية بالمحافظة، في ضوء رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار الرياضي وضمان استدامة تطوير المنشآت. كما أكد توجه المديرية لدراسة فرص الاستثمار داخل مراكز الشباب بهدف دعم المواهب الرياضية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لخدمة أبناء دمياط.

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