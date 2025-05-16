أسباب عدم انتظام ضربات القلب وطرق علاجه المختلفة

يُعد الرجفان الأذيني (Atrial Fibrillation) أو ما يُعرف اختصارًا بـ (AFib) اضطرابًا في نظم القلب ينشأ في الأذينين، وهما الحجرتان العلويتان للقلب، ويتميز هذا الاضطراب بإرسال إشارات كهربائية غير منتظمة وسريعة، مما يؤدي إلى نبضات قلب سريعة وغير منتظمة.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

تتفاوت أعراض الرجفان الأذيني بين المرضى، وقد لا يشعر البعض بأي أعراض على الإطلاق، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. ومع ذلك، تشمل الأعراض الشائعة:

خفقان القلب: وهو شعور برفرفة أو تسارع أو قوة في نبضات القلب.

التعب الشديد: إحساس بالإرهاق والضعف العام.

ضيق التنفس: صعوبة في التقاط الأنفاس أو الشعور بالاختناق.

الدوار أو الدوخة: إحساس بالدوران أو فقدان التوازن.

الإغماء: فقدان مؤقت للوعي.

ألم في الصدر (ذبحة صدرية): شعور بالضغط أو الانزعاج في منطقة الصدر.

عوامل الخطر عدم انتظام ضربات القلب

تزيد بعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ومن أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم: يؤدي إلى إجهاد عضلة القلب وتغيرات في بنيتها الكهربائية.

مرض الشريان التاجي: يقلل من تدفق الدم إلى القلب وقد يُحدث تلفًا في الأنسجة.

السمنة: تزيد من العبء على القلب وترتبط بعوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب الأخرى: مثل أمراض صمامات القلب وقصور القلب.

فرط نشاط الغدة الدرقية: يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب.

أمراض الكلى المزمنة: تؤثر على توازن الأملاح في الجسم ونظم القلب.

انقطاع النفس الانسدادي النومي: يرتبط بتقلبات في ضغط الدم ومستويات الأكسجين.

التقدم في السن: يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن 65 عامًا.

الإفراط في تناول الكحول: يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات في نظم القلب.

الأمراض الخطيرة: مثل الالتهابات الشديدة والحالات التي تستدعي دخول المستشفى.

قلة النشاط البدني: يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

التدريب البدني الشاق: ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لفترات طويلة جدًا قد تزيد من الخطر لدى بعض الأشخاص.

التغيرات الجينية: تشير الأبحاث إلى وجود عوامل وراثية قد تزيد من القابلية للإصابة.

جراحة القلب: قد يحدث الرجفان الأذيني كمضاعفة بعد جراحات القلب.

ويعتمد تشخيص الرجفان الأذيني بشكل أساسي على تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG)، وهو اختبار يسجل النشاط الكهربائي للقلب ويُظهر الإيقاع غير المنتظم المميز لهذه الحالة.

مضاعفات عدم انتظام ضربات القلب

يُعد الرجفان الأذيني حالة خطيرة حتى في غياب الأعراض، حيث يزيد من خطر تكوين جلطات دموية داخل القلب. يمكن أن تنتقل هذه الجلطات إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية، أو إلى أعضاء أخرى وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كما يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني المزمن إلى قصور في وظائف القلب.

علاج عدم انتظام ضربات القلب

تهدف خيارات علاج الرجفان الأذين إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فيتم ذلك عادةً باستخدام أدوية مميعة للدم (مضادات التخثر)، والسيطرة على معدل ضربات القلب، لتُستخدم بعض الأدوية لإبطاء سرعة ضربات القلب، واستعادة نظم القلب الطبيعي (الجيوب الأنفية)، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أدوية مضادة لاضطراب النظم، أو عن طريق إجراء طبي يسمى تقويم نظم القلب باستخدام جهاز مزيل الرجفان أو الأدوية.

الاستئصال: تتضمن هذه الإجراءات إحداث نسيج ندبي في مناطق معينة من القلب لتعطيل الإشارات الكهربائية غير الطبيعية التي تسبب الرجفان الأذيني، وتشمل أنواع الاستئصال:

الاستئصال بالقسطرة: إجراء طفيف التوغل يتم فيه إدخال أنابيب رفيعة عبر الأوعية الدموية إلى القلب لحرق أو تجميد الأنسجة المسببة للمشكلة. يُعد استئصال عزل الوريد الرئوي (PVI) من أكثر الأنواع شيوعًا.

إجراء المتاهة (الاستئصال الجراحي): يتم فيه إنشاء نمط من الندوب جراحيًا لعرقلة الإشارات غير الطبيعية، وغالبًا ما يُجرى أثناء جراحة قلب أخرى.

إجراءات أخرى:

إغلاق زائدة الأذين الأيسر (LAA): إجراء يتم فيه سد كيس صغير في الأذين الأيسر حيث تتشكل معظم جلطات الدم لدى مرضى الرجفان الأذيني غير القادرين على تحمل مميعات الدم.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض الرجفان الأذيني أو لديهم عوامل خطر بالإسراع في استشارة الطبيب لتقييم حالتهم وتلقي العلاج المناسب.

في حالات الشعور بألم في الصدر، أو ضيق شديد في التنفس، أو الإغماء، يجب الاتصال فورًا برقم الطوارئ.

تتغير خطط العلاج غالبًا بمرور الوقت، لذا من الضروري المتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص.

يُشدد الأطباء على أهمية الوعي بأعراض الرجفان الأذيني وعوامل الخطر المرتبطة به، حيث أن التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن يقللا بشكل كبير من خطر حدوث المضاعفات الخطيرة.

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