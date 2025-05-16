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محافظات

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-5-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

تراجعت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وبلغ معدل التراجع 5 جنيهات في الكيلو، وتراوحت الأسعار ما بين  90 و98 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 85 و90 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 80 و85 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120  و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   200  و205 جنيهات وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 108 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس145 جنبها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيه، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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