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رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري، وجاء على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم

وينافس محمد صلاح على الجائزة كل من رايان جرافينبيرخ  وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول إلى جانب ثنائي نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت وكريس وود، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد، برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

موسم رائع لمحمد صلاح 

قدّم صلاح موسمًا من أروع مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، حيث سجّل خمسة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر.

 ويفصله هدف أو تمريرة حاسمة واحدة فقط عن معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في موسم واحد، وهو رقم قياسي مشترك بين آلان شيرر وأندرو كول، اللذين حققا أرقامهما القياسية في مواسم من 42 مباراة.

 ويحتل المركز الثاني مناصفةً في عدد الفرص التي صنعها هذا الموسم، برصيد 85 فرصة، ويفصله تمريرتين حاسمتين فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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