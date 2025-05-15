محمد صلاح يساهم بـ 55% من أهداف ليفربول هذا الموسم.. يبحث عن أول هاتريك.. وهدفان يفصلان قائد الفراعنة عن إنجازه السابق

نجح النجم المصري محمد صلاح في تقديم مستويات كبيرة جدا، أسهمت بشكل مباشر في تتويج ناديه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، مُعادلًا رقم الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وبتحقيقه لقب البريميرليج ومع تقديم أرقام مميزة، بات صلاح مرشحًا بارزًا للمنافسة على الكرة الذهبية في حفل مجلة "فرانس فوتبول".

محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 هدفا، متفوقا على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي سجل 23 هدفا، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي أحرز 21 هدفا، وكريس وود لاعب نوتنجهام فورست صاحب الـ20 هدفا، فيما يملك يوان ويسا وبريان مبيومو لاعبي برينتفورد 18 هدفا لكل منها.

محمد صلاح يساهم في 55% من أهداف ليفربول بالدوري الإنجليزي

وسجل نادي ليفربول 83 هدفا خلال 36 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 28 هدفا لـ محمد صلاح بنسبة 33.7%، فيما بلغت نسبة إسهام اللاعب في الأهداف 55.4%.

ذلك أنه أسهم في 46 هدفا، بتسجيل 28 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة، إلى جانب 10 إسهامات أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية، وهو رقم لا يُقارن مع أي لاعب، بما أن ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يحتل المرتبة الثانية برصيد 29 مساهمة.

وإلى جانب الأهداف، يتصدر صلاح ترتيب أفضل المُمررين في البريميرليج برصيد 18 تمريرة حاسمة، متفوقا على جاكوب ميرفي لاعب نيوكاسل الذي يملك 12 تمريرة حاسمة، فيما يملك 4 لاعبين 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ويتعلق الأمر بنجم آرسنال بوكايو ساكا ولاعب فولهام أنطوني روبنسون، ومهاجم نوتنجهام فورست أنطوني إيلانجا، ولاعب وسط برينتفورد ميكيل دامسجارد.

ويظهر تأثير محمد صلاح على فريقه بشكل لافت بملاحظة قائمة هدافي الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يبتعد بـ 15 هدفا عن ثاني أفضل هداف في فريقه، ويتعلق الأمر بالكولومبي لويس دياز الذي سجل 13 هدفا، فيما أحرز الهولندي كودي جاكبو 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن البرتغالي ديوجو جوتا الذي سجل 6، بينما يملك الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر 5 أهداف.

353 مساهمة تهديفية في مسيرة صلاح مع ليفربول

ولعب محمد صلاح حتى الآن 399 مباراة مع الريدز، نجح خلالها في الإسهام بـ 353 هدفا، حيث سجل 244 هدفا وقدم 109 تمريرات حاسمة، وقبل مباراتين على نهاية الموسم، يعمل المصري لأجل التفوق على سجله الفردي في عدد الإسهامات بموسم واحد مع ليفربول، ذلك أنه يملك حتى الآن 56 إسهامة (33 هدفا و23 تمريرة حاسمة)، فيما أنهى موسمه الأول 2017-2018 بـ 58 إسهامة (44 هدفا و14 تمريرة حاسمة).

وساهم أداء محمد صلاح، في جعله لاعبا أساسيا غير قابل للنقاش، عكس كل الشكوك التي دارت حول بقائه في الصيف الماضي، ولعب صلاح حتى الآن 36 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بدأها كلها أساسيا، وهو ما لا يُعادله فيه سوى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي لم يغب بدوره عن التشكيل الأساسي لبطل المسابقة، فيما يملك لاعب الوسط ريان جرافنبيرخ 35 مواجهة أساسيا.

كما تفوق صلاح في الصراعات الفردية وخاصة في مواجهات واحد ضد واحد، مستعملًا سرعته الكبيرة، حيث تشير الأرقام إلى أنه نجح في مراوغة واحدة من كل محاولتين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ أحصى موقع "بي سوكر برو" المتخصص، 195 محاولة مراوغة من اللاعب، نجح في 88 منها، أما داخل منطقة جزاء المنافسين، فقد حاول المراوغة 74 مرة ونجح في 52 منها.

براعة كبيرة في تنفيذ ركلات الجزاء

نجح صلاح هذا الموسم في تسجيل كل ركلات الجزاء التي تقدم لها وعددها 9 ركلات، كانت ثلاثة منها أمام ساوثهامبتون واثنتين في مرمى وولفرهامبتون، وواحدة أمام كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبورنموث، وبشكل عام وصل محمد صلاح إلى ركلة الجزاء الناجحة رقم 52 في مسيرته، مقابل تضييعه لـ 11 ركلة، 8 منها رفقة الريدز.

صلاح يبحث عن أول هاتريك هذا الموسم

وعلى مدار 36 جولة، سجل صاحب صلاح الـ 32 عاما خمس ثنائيات أمام ساوثهامبتون (مرتين) وبورنموث ونيوكاسل وتوتنهام، ومع تبقي جولتين، يعمل محمد صلاح على تسجيل أول هاتريك في الموسم، رغم أنه أسهم في أكثر من مباراة في تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، مثل مواجهة توتنهام ضمن الجولة 17، حين سجل ثنائية وقدم تمريرتين حاسمتين، ناهيك عن مواجهة اليونايتد في بداية الموسم حين سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويشير معدل الأهداف المتوقعة لقائد منتخب مصر هذا الموسم، إلى أنه كان يجب تسجيل 24 هدفا، بالنظر إلى طبيعة الفرص المتاحة، غير أن مو صلاح رفع المعدل بأربعة أهداف حتى الآن، في انتظار المباراتين الأخيرتين، وما إن كان سينجح في تجاوز رقمه القياسي في عدد الإسهامات بموسم واحد، حين أسهم بـ 58 هدفًا في أول مواسمه بقميص فريق قلعة أنفيلد.

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وينافس محمد صلاح على الجائزة كل من رايان جرافينبيرخ وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول إلى جانب ثنائي نوتنجهام فورست، مورجان جيبس وايت وكريس وود، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد، برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

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