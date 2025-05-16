أسباب ضعف العضلات وكيفية التعامل معها

ضعف العضلات هو حالة شائعة يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وقد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بعضها بسيط ومؤقت، والبعض الآخر قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة. من المهم التمييز بين ضعف العضلات والشعور بالتعب أو الألم، حيث أن ضعف العضلات يعني تحديدًا نقصًا في قوة العضلات.

التقدم في العمر

مع التقدم في السن، من الطبيعي أن تبدأ العضلات في فقدان كتلتها وقوتها، وهي حالة تعرف باسم "ساركوبينيا". غالبًا ما تبدأ ملاحظة هذا التراجع في العقد السادس أو السابع من العمر وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب الخمول المصاحب لبعض المشكلات الصحية الأخرى. يمكن للطبيب تشخيص "ساركوبينيا" من خلال مراقبة سرعة مشية المريض.

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب ضعفًا في العضلات كأثر جانبي. تشمل هذه الأدوية الكورتيكوستيرويدات، والستاتينات المستخدمة لخفض الكوليسترول. إذا كنت تشعر بضعف غير مبرر، فمن الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي للتحقق مما إذا كان الدواء الذي تتناوله قد يكون السبب.

العدوى الفيروسية

الإصابة بنزلات البرد الشديدة أو الإنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف العام. عادة ما تستمر أعراض الإنفلونزا لمدة تصل إلى أسبوعين وتختفي تدريجيًا مع التعافي. في حالات نادرة، يمكن لبعض الفيروسات أن تصيب العضلات بشكل مباشر وتسبب ضعفًا ملحوظًا، ولكن هذا الاحتمال أقل لدى الأفراد الأصحاء.

كوفيد-19

تتشابه أعراض كوفيد-19 غالبًا مع أعراض الإنفلونزا، مثل السعال والحمى والتعب. ومع ذلك، يمكن لكوفيد-19 أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك العضلات، مما يؤدي إلى ضعفها. بالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء في الفراش لفترات طويلة بسبب الإصابة الشديدة بكوفيد-19 أو أي مرض آخر يمكن أن يؤدي إلى فقدان سريع لقوة العضلات. يمكن للعلاج الطبيعي والتمارين المنزلية أن تساعد في استعادة القوة المفقودة.

إصابات العضلات

قد يكون سبب ضعف العضلات ناتجًا عن إجهاد أو تمزق عضلي بسبب رفع أشياء ثقيلة أو القيام بحركات متكررة في العمل. في الحالات غير الخطيرة، يمكن اتباع بروتوكول R.I.C.E. (الراحة، الثلج، الضغط، الرفع) في المنزل للمساعدة في التعافي. يجب استشارة الطبيب إذا تفاقمت الإصابة. يمكن أن تساعد تمارين الإطالة والتمارين المنتظمة في الحفاظ على قوة العضلات والوقاية من الإصابات المستقبلية.

التصلب اللويحي

قد يكون ضعف العضلات علامة على حالة صحية خطيرة مثل التصلب اللويحي (MS). في هذا المرض، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الواقي المحيط بالألياف العصبية، مما يعيق الاتصال بين الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم. تختلف أعراض التصلب اللويحي بشكل كبير بين الأفراد، ولكنها غالبًا ما تشمل خدرًا أو ضعفًا في ذراع أو ساق واحدة أو كلتيهما.

السكتة الدماغية

إذا ظهر ضعف العضلات بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك علامة على سكتة دماغية. في معظم الحالات، يؤثر الضعف المرتبط بالسكتة الدماغية على جانب واحد من الجسم. قد تشمل الأعراض الأخرى الدوخة، وتشوش الرؤية، وصعوبة المشي أو الكلام، وفقدان التوازن والتنسيق، والارتباك، والصداع. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتطلب الاتصال الفوري برقم الطوارئ.

حالات صحية أخرى

يمكن أن يصاحب ضعف العضلات العديد من الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك اضطرابات النوم، واضطرابات الغدة الدرقية، ومتلازمة التعب المزمن، والتهاب الجلد والعضلات، والتهاب العضلات المتعدد، واعتلالات عضلية أخرى، والوهن العضلي الوبيل، وفشل القلب، وداء السكري.

الحمل

على الرغم من أن الحمل يصاحبه العديد من الأعراض مثل التعب، إلا أن ضعف العضلات ليس من الأعراض الشائعة للحمل. ومع ذلك، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من حالة أخرى تسبب ضعف العضلات مثل الوهن العضلي الوبيل، فقد يزيد الحمل من حدة هذه الحالة. يجب استشارة الطبيب في حالة الحمل والشعور بضعف عضلي غير مفسر، حيث قد يكون في حالات نادرة علامة على مشكلة صحية مثل متلازمة جيلان باريه.

إذا كان الشخص يجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية بسبب ضعف العضلات، فمن الضروري استشارة الطبيب. سيقوم الطبيب بإجراء فحص شامل وطرح أسئلة حول الأعراض والتاريخ الطبي. قد يطلب إجراء فحوصات لتقييم قوة العضلات والمساعدة في تحديد السبب الكامن وراء الضعف. يمكن للطبيب أيضًا التمييز بين ضعف العضلات والمشاكل الأخرى المتعلقة بالألم أو التوازن أو القدرة على التحمل.

ما يمكنك القيام به، دور التمارين الرياضية في استعادة القوة

بغض النظر عن سبب ضعف العضلات، سواء كان ناتجًا عن قلة النشاط أو التقدم في السن أو مشكلة صحية، يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تساعد في استعادة بعض القوة.

ويُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي لوضع برنامج رياضي مناسب. مع التقدم في العمر، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في منع أو إبطاء فقدان العضلات وضعفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.