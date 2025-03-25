ريال مدريد يعرض 60 مليون دولار لحسم صفقة هويسين قبل عمالقة إنجلترا

يمتلك نادي ريال مدريد ميزة إضافية تمنحه أفضلية على أندية أوروبية كبرى، في سباق التعاقد مع اللاعب الإسباني ديان هويسين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

هويسين يشعل صراعا بين عمالقة أوروبا

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعشق الإسباني ديان هويسين، مدافع بورنموث الإنجليزي، فريق ريال مدريد، ويحلم بارتداء قميص الملكي منذ سنوات.

وكشفت أن هويسين أقر بهذا الأمر في اجتماع سري مع ممثلي الاتحاد الإسباني، عند السعي لإقناعه بترك منتخب هولندا تحت 19 عامًا، واللعب لصالح الماتادور.

وأشارت إلى أن هويسين على الطريق الصحيح لتحقيق حلمه، حيث إن الريال معجب بالطريقة التي تعامل بها اللاعب البالغ 19 عامًا، مع ضغط الجماهير في روتردام خلال مباراة إسبانيا وهولندا.

ريال مدريد مهتم بضم هويسين ويعرض 60 مليون دولار

وقالت مصادر داخل النادي الملكي: "كنا نعلم أنه لاعب رائع، لكننا الآن متأكدون أيضًا من أنه يملك الشخصية اللازمة للعب في مدريد".

ويعتقد ريال مدريد أن هويسين سينسجم بشكل جيد مع راؤول أسينسيو، ما قد يشكّل ثنائيا دفاعيا قويا للمستقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "إخراج هويسين من الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا، إذ أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من 3 أندية كبرى، هي تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول".

ويدرك ريال مدريد أن التعاقد مع اللاعب لن يكون رخيصًا، وسيعرض 60 مليون دولار لضمه، لكنه يأمل أن يساعده هويسين بالإعلان عن رغبته الحقيقية في الانضمام للنادي الملكي، وهو أمر معروف بالفعل للمقربين من المدافع الإسباني.

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