وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يبحثان ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، مع د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥.

جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى غزة

استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، مشددًا على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

كما تناول الجانبان الجهود المصرية الفلسطينية المشتركة لوضع خطة إعادة إعمار غزة موضع التنفيذ، والترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

إنفاذ القانون باعتبارها السلطة الشرعية

كما تناول اللقاء سبل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة لقطاع غزة لتولي مهام الحكم وإنفاذ القانون باعتبارها السلطة الشرعية.

تطورات الأوضاع في الضفة الغربية

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدن ومخيمات الضفة، حيث أعرب د. عبد العاطي عن رفض مصر الكامل لما تشهده من انتهاكات واقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين، وتوسع في الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي.

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